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Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Новости
    15.10.2019, 11:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий сезон невыразимо простыми словами прекрасного ретро-ситкома "Удивительная миссис Мейзел" (шестнадцать "Эмми", три "Золотых глобуса") обзавелся трейлером.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим

Ролик доступен на канале Amazon Prime Video. И там все очень чудесно и замечательно. Опять, снова. (А никто и не сомневался.)

Напомним. В финале второго сезона дела почтенной еврейской домохозяйки конца пятидесятых годов прошлого века, которая после измены мужа пустилась во все тяжкие стендапа, резво пошли в гору. И теперь Мириам Мейзел отправляется в тур по США. В компании своего агента - эксцентричной кряжистой лесбиянки. С успехом и под рукоплескания.

Но вот с личной жизнью у девушки по-прежнему разброд, и масса там непонятного.

Премьеры сезона, состоящего из восьми эпизодов, придется подождать до 6 декабря.

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