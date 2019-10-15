Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Третий сезон невыразимо простыми словами прекрасного ретро-ситкома "Удивительная миссис Мейзел" (шестнадцать "Эмми", три "Золотых глобуса") обзавелся трейлером.

Ролик доступен на канале Amazon Prime Video. И там все очень чудесно и замечательно. Опять, снова. (А никто и не сомневался.)

Напомним. В финале второго сезона дела почтенной еврейской домохозяйки конца пятидесятых годов прошлого века, которая после измены мужа пустилась во все тяжкие стендапа, резво пошли в гору. И теперь Мириам Мейзел отправляется в тур по США. В компании своего агента - эксцентричной кряжистой лесбиянки. С успехом и под рукоплескания.

Но вот с личной жизнью у девушки по-прежнему разброд, и масса там непонятного.

Премьеры сезона, состоящего из восьми эпизодов, придется подождать до 6 декабря.