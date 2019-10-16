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16 октября 2019 г.

Приказ управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 11 октября 2019 года № 147/19 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области за III квартал 2019 года"

Дата подписания 11 октября 2019 г.
Опубликован 16 октября 2019 г.

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.06.2018 № 210 -пп "О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области" и в целях осуществления адресной социальной политики приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года (в руб.):

Трудоспособное население: 15 344,38

Пенсионеры <*>: 11 664,12

Дети <**>: 14 956,35

На душу населения: 14 404,12

<*> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии.

<**> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

Начальник управления Т.А.Павленко

 

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