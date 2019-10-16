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Рубрика: Общество

Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов

Текст: Елена Яковлева
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в курсе ситуации в московской коррекционной школе, где педагог издевалась над детьми.

Кадры издевательств педагога над детьми в московской коррекционной школе были опубликованы в Instagram прокуратуры Москвы, затем прокуратура в ходе проверки обнаружила новые факты применения учителем насилия к воспитаннику и направила материалы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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- Ужасающая ситуация, - прокомментировала Анна Кузнецова, - особенно учитывая тот факт, что в этой школе обучаются дети с особенностями развития - порой они не могут ни ответить, ни пожаловаться на плохое отношение к себе.

Теперь, по ее словам, по данному факту проводится проверка, работают уполномоченные органы, с детьми занимаются психологи. Но дети уже пострадали, и эту травму им не так легко будет забыть.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Остро стоит и вопрос подбора специалистов для коррекционных школ.

- Мы за то, чтобы коррекционные школы развивались, но, конечно, для таких организаций одним из самых важных должен оставаться вопрос качества подбора специалистов, - цитирует слова Анны Кузнецовой РИА Новости.

Это может стать настоящей профилактикой преступлений и позволит не выпускать ситуацию из-под контроля, считает детский омбудсмен.

Общество Семья и дети Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка
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