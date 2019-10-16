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16.10.2019 20:23
Рубрика: Власть

МЧС России резко увеличило штат Центрального аппарата

Текст: Тимофей Борисов

Сотрудников Центрального аппарата МЧС России стало гораздо больше, чем раньше. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"МЧС России реализует комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления. Численность сотрудников центрального аппарата МЧС России увеличена почти вдвое, до 1796 человек. Соответствующий указ президента РФ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Резкое увеличение административных штатов связано, с тем, что в ведомстве идет реорганизация. В планах ведомства были оргштатные мероприятия, связанные с ликвидацией Национального антикризисного центра. О том, что это подразделение перестанет существовать как самостоятельная единица, ранее анонсировал замминистра Андрей Гурович.

Тогда чиновник также сказал, что ни один из высвобождающихся специалистов не будет выброшен на улицу, а будет трудоустроен. По видимому, для этого и понадобились дополнительные штаты в Центральном аппарате.

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Примерно год назад на необходимость резкого увеличения штатов сетовал также первый замминистра Александр Чуприян. Но он имел в виду увеличение штатов реагирующих боевых подразделений и, прежде всего, в регионах из числа пожарных. Об этом Чуприян размышлял сразу после трагедии в "Зимней вишне", после того, как стало известно, что на пожары выезжают сокращенные экипажи и это сказывается на эффективности борьбы с огнем. Водителям цистерн приходится работать, как говорится, за себя и того парня и раскатывать рукава, и тушить огонь и смотреть за подачей воды. При этом пожарные не раз, в том числе и главе государства, жаловались на низкие зарплаты.

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