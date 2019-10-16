Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции

Владимир Наумов, супруг Народной артистки России Натальи Белохвостиковой, отказался комментировать ранее прошедшую в СМИ информацию об экстренной операции, проведенной актрисе. Назвав все слухами.

"Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете", - заявил кинематографист каналу 360. Напомнив, что когда-то в прессе прошли сообщения о его собственной смерти. Которые, как видим, оказались значительно преувеличены.

Ранее сегодня в СМИ прошла информация, что Белохвостикова перенесла операцию на сердце в одной из клиник Москвы, находится в реанимации и медики оцениваю ее состояние как тяжелое.

Белохвостиковой 68 лет. Известна по фильмам "Красное и черное", "Тегеран-43", "Принцесса цирка", "Маленькие трагедии", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки".

Белохвостикова и Наумов, режиссер, сценарист ("Бег", "Карнавал", "Как закалялась сталь"), актер, поженились в 1974 году.