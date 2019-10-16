На немецкой фирме таинственным образом гибнут сотрудники

"Мы исходим из несчастливого стечения обстоятельств, в тоже время не исключено, что это могло произойти вследствие возникновения некой опасной ситуации", - заявил представитель полиции. По данным правоохранительных органов, во вторник утром был найден мертвым 58-летний работник компании. После обеда вновь обнаружили погибшего. 45-летний мужчина сидел неподвижно за рулем служебного автомобиля. Затем нашли еще одного человека, который находился в тяжелом состоянии. В настоящее пострадавший не может дать показаний по состоянию здоровья.

После этого производственный комплекс компании и окружающая территория были оцеплены полицией. Работа фирмы приостановлена до выяснения всех обстоятельств дела. Ночную смену и последующие выходы на работу отменили, порядка трех тысяч рабочих отправили по домам. Пожарные в защитных костюмах и масках проверили пакет, который нашли в автомашине одного из погибших. Однако исследование показало, что отправление не содержало отравляющих веществ. Транспортное средство также отбуксировали для дополнительной проверки. Пока никаких зацепок для внесения ясности в трагический случай в Хальденслебене не найдено, констатировали в полиции. Следователи связывают ожидания с судебно-медицинской экспертизой тел погибших людей.