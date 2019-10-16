Президент ФИФА предложил пожизненно отстранять болельщиков за расизм

После отборочного матча ЧЕ-2020 между сборными Болгарии и Англии, ознаменовавшегося расистскими выходками болгарских болельщиков, руководство ФИФА намерено ввести пожизненный запрет на посещение матчей.

Матч в Софии, состоявшийся в понедельник, завершился грандиозным скандалом. По ходу матча темнокожие футболисты сборной Англии регулярно жаловались на расистские выпады с трибун. В перерыве встречи капитан болгарской сборной Ивелин Попов обратился к трибунам с просьбой прекратить подобное поведение. Однако болельщики продолжили "ухать" и совершать прочие оскорбления на расовой почве.

Во вторник на это отреагировала ФИФА в лице президента Джанни Инфантино. Он предложил ввести пожизненный запрет на посещение стадионов для болельщиков, которые будут уличены в дискриминации по расовым признакам. И новый дисциплинарный кодекс ФИФА, принятый этим летом, позволяет наказывать национальные федерации за расизм.

"Я призываю все руководящие футбольные органы присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более эффективных способах искоренения расизма в футболе. Я предлагаю всем организациям, проводящим футбольные соревнования, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на мировом уровне", - приводит слова Инфантино ТАСС.

По итогам расследования со стороны УЕФА Болгарскому футбольному союзу грозят очень серьезные санкции.