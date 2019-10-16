Принятый в США "Законопроект о правах человека и демократии в Сянгане" навредит и Китаю, и США

Китай выразил решительное возмущение и резкий протест. Если проект закона вступит в силу, это не только подорвет китайско-американские отношения, стабильность и процветание в Сянгане, но и серьезно нарушит интересы самих США.

В настоящее время все более очевидно, что проблемы, с которыми сталкивается Сянган, отнюдь не являются вопросами прав человека и демократии, говорится в комментарии. Городу следует в кратчайшие сроки прекратить насилие и хаос, возобновить порядок и сохранить верховенство права. Вмешательство некоторых американцев в дела Сянгана осуществлено совсем не для защиты стабильности в регионе, но для сдерживания развития Китая. В этом контексте такой закон лишь подстегнёт антикитайских радикалов, ухудшит ситуацию с общественной безопасностью и замедлит развитие Сянгана. Прогноз о нулевом, даже отрицательном росте региональной экономики уже сделали многие экспертные учреждения.

Как один из ключевых торгово-экономических партнеров США в Азии, Сянган должен быть стабилен, в обратном же для Вашингтона нет никакой пользы. В течение многих лет Штаты имели самый высокий профицит торгового баланса с Сянганом. Суммарно за последние 10 лет он составил приблизительно 297 миллиардов долларов, лишь в прошлом году положительный торговый баланс достиг примерно 33,8 миллиардов долларов. Согласно новому законопроекту будут отменены некоторые "особые режимы" для Сянгана, если так, это, несомненно, еще больше усугубит проблему торгового дисбаланса в Соединённых Штатах.

Кроме того, Сянган - одно из направлений американских прямых инвестиций. В 2017 году вложения в Сянган превысили 81 миллиард долларов. Если процветание и стабильность там будут нарушены, более 1300 американских компаний, работающих в регионе, неизбежно будут терпеть убытки. 85 тысяч американских граждан, которые работают и проживают в Сянгане, неизбежно пострадают.

Хаос и насилие в Сянгане нельзя продолжать бесконечно. Теперь наступил важный момент для того, чтобы остановить насилие более эффективными мерами. В ответ на ошибочные решения американской стороны Китай непременно примет действенные контрмеры в целях защиты собственного суверенитета, безопасности и интересов развития. Сянган - часть КНР. Американской стороне стоит прояснить ситуацию, сдержать коня на краю пропасти, немедленно остановить рассмотрение законопроекта, прекратить вмешиваться в дела Сянгана и Китая в целом. Любая попытка внешних сил расколоть Китай - бредовые мечты, и ответственные за это заплатят.