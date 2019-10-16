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Ох, Китай, прямо дичь какая-то

Рецензии
    16.10.2019, 18:00
Текст:   Алексей Литовченко
Фильм "Прощание" Лулу Ванг поднимает такую проблему, о существовании которой многие и не задумываются. Нужно ли сообщать умирающему близкому человеку о том, что он умирает? Ответ кажется очевидным, но если хорошенько поразмыслить, то не все так просто.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Девушка китайского происхождения давно живет в Америке, но поддерживает связь с любимой бабулей, живущей в Китае. И тут она узнает от родителей, которые тоже в Америке обосновались, что бабуля смертельно больна и всего ничего ей осталось. Рак легких в неизлечимой стадии. Только бабуля о том не знает и думает, что ее кашель - это последствия легкой простуды. А все родственники знают и старательно от нее скрывают.

Специально для умирающей бабули, чтобы она напоследок порадовалась как следует, организовывается свадьба какого-то там еще внучка, который вообще не особенно стремится забрачеваться, но раз такое дело, надо перетерпеть. И все летят на эту свадьбу в Китай, где будут растягивать перед бабулей улыбки и всячески поддерживать иллюзию, сдерживая слезы.

Фото: kinopoisk.ru
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Звучит несколько диковато, но судя по всему, у китайцев действительно распространена такая практика. Объясняется это примерно так: "убивает не смерть, а страх смерти". С медицинской точки зрения, полнейшая несусветная ахинея, конечно же. Но с точки зрения этики, что-то в этом есть.

Лулу Ванг сама перебралась с семьей из Пекина в США в шестилетнем возрасте, и "Прощание" основано на ее личном опыте. Автобиографический фильм, стало быть. Тем не менее она не столько здесь публично рефлексирует, сколько, являясь носителем двух культур, диалектическим, платоновским методом исследует их различия. На примере важнейшего элемента любой культурно-этической системы - отношения к смерти.

Героиня, сыгранная популярной актрисой и певицей Аквафиной, отстаивая "западный" взгляд, апеллирует при этом к чувствам. Тогда как ее мать и прочая родня, апологизируя, соответственно, китайскую традицию, оперируют более рациональными доводами.

С одной стороны, врать о столь серьезных вещах прямо в глаза - аморально и противоправно. И малые дети, которых в подобных случаях также оставляют в неведении, испытывают сильный когнитивный диссонанс, когда вот только недавно бабушка пирожки еще пекла и все было нормально, а тут она вдруг куда-то исчезла. С другой стороны, последние дни, наверное, лучше проводить не в тоске и ужасе от неминуемо приближающегося конца, а, наоборот, в любви и беззаботности.

Фото: youtube.com/ Netflix
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"Прощание", несомненно, имеет прежде всего культурологическую ценность. Особенно для российского зрителя, поскольку вопрос о том, к какой цивилизации следует относить Россию - к западной или восточной - это для многих чуть не ли главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. Не то чтобы фильм Лулу Ванг как-то способствовал продвижению в нахождении истины, но кое-какие любопытные факты для сравнения он дает.

Скажем, кладбища наши больше похожи на китайские. И обычай выпить-закусить на могилке у них соблюдается. И свадьба показанная - не как в образцах американского кинематографа, а скорее как в "Горько!". Да и в бытовых мелочах проскакивает что-то такое знакомое. Но вот касательно основной темы на повестке, китайский подход хотя и можно понять, принять - вряд ли. Не по-христиански оно как-то.

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