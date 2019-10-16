Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами

Четыре человека получили травмы, двое из них госпитализированы после столкновения шести автомобилей в Курской области.

Авария произошла у населенного пункта Фатежские Дворы в 14.41. Столкнулись три легковушки: "Волга", "Нива" и Nissan Note, - и три грузовика: Mercedes, Volvo и КамАЗ.

- Все пострадавшие доставлены в Фатежскую ЦРБ, детей среди них нет. После осмотра медики отпустили двух мужчин домой, двое других: 1969 и 1972 годов рождения, - госпитализированы. Угрозы их жизни нет, - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Движение на месте аварии заблокировано, транспорт идет в объезд через Золотухинский район.