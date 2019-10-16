Тамбовский вице-губернатор задержан полицией

Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков задержан вечером в среду у здания мэрии Тамбова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структура региона.

В пресс-службах региональных управлений МВД и СКР не комментируют данную информацию.

46-летний чиновник с 2004 года руководит комитетом по управлению имуществом Тамбовской области. В 2008 году Чулков стал вице-губернатором. В мае 2019 года в возглавляемом им комитете прошли обыски, после которых был задержан, а затем помещен под стражу глава регионального фонда содействия малому и среднему предпринимательству.

Комментарием Глеба Чулкова на данный момент редакция не располагает.