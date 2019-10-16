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16.10.2019,  
17:17
Текст:  Антон Валагин (Тверь)

У западной границы России разместили новейшие истребители

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Три новых истребителя Су-35С вошли в состав авиаполка в Тверской области.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Экипажи перегнали самолеты с авиазавода в Космомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Хотилово. Протяженность маршрута составила более девяти тысяч километров, истребители совершили три промежуточных посадки для дозаправки.

- Истребители Су-35С заменят устаревшие виды авиатехники. Перед получением новых самолетов экипажи прошли переобучение, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Авиаполк в Тверской области входит в состав Ленинградской армии ВВС и ПВО. До сих пор на вооружении части стояли истребители Су-27 и высотные перехватчики МиГ-31. Ранее на Су-35С был перевооружен истребительный авиаполк в Карелии.

Су-35С - сверхманевренный сверхзвуковой истребитель поколения 4++. Считается лучшим в своем классе.

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