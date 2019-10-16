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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославская областная прокуратура направила в суд уголовное дело против преступной группы, вымогавшей деньги у любителей несовершеннолетних девушек.

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В надзорном ведомстве сообщили, что банда, в которую входили восемь 22 - 30-летних мужчин, действовала с 2017 года. Молодые люди зарегистрировали в соцсети аккаунт от имени несовершеннолетней девушки и вели там переписку с мужчинами. В какой-то момент "девушка" приглашала мужчину к себе домой "для более близкого общения". Когда же кавалер являлся, его ждал неприятный сюрприз в виде парней, предлагавших заплатить за то, чтобы информация о его сексуальных предпочтениях не ушла куда не надо.

Сумма варьировалась от пяти до шестидесяти тысяч рублей. Если жертва сопротивлялась, ее били.

Все участники группы обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия.

- Сейчас четверо обвиняемых находятся в розыске, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в областной прокуратуре. - С 25-летним организатором преступлений заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело, которое расследовала полиция, направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Ярославля.

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