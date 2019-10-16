На протяжении пяти лет после развода с женой житель Благовещенска платил алименты чужому ребенку, думая, что обеспечивает собственного наследника.

Сначала молодой человек добровольно давал деньги на содержание ребенка. Затем между бывшими супругами возник конфликт, и экс-жена подала заявление на выплату алиментов в суд. Ее бывшего мужа обязали выплачивать ребенку четверть от всех доходов.

Отец отдавал деньги не регулярно. И спустя некоторое время мать попросила судебных приставов помочь ей исполнить решение суда.

- Мужчина задолжал более трехсот тысяч рублей по данному исполнительному листу. За что был приговорен судом к 40 часам обязательных работ. Решение он исполнил, но затем обратился в суд с просьбой провести судебно-генетического экспертизу на предмет его отцовства, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УФССП по Амурской области Виталий Галкин.

Когда экспертиза показала, что амурчанин не является биологическим отцом ребенка, он снова обратился в суд с требованием приостановить выплату алиментов. Иск удовлетворили.