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16.10.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Благовещенска платил алименты чужому ребенку

Текст: Александр Ярошенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На протяжении пяти лет после развода с женой житель Благовещенска платил алименты чужому ребенку, думая, что обеспечивает собственного наследника.

Фото: iStock
Суды смогут назначать "квартирные" алименты на детей

Сначала молодой человек добровольно давал деньги на содержание ребенка. Затем между бывшими супругами возник конфликт, и экс-жена подала заявление на выплату алиментов в суд. Ее бывшего мужа обязали выплачивать ребенку четверть от всех доходов.

Отец отдавал деньги не регулярно. И спустя некоторое время мать попросила судебных приставов помочь ей исполнить решение суда.

- Мужчина задолжал более трехсот тысяч рублей по данному исполнительному листу. За что был приговорен судом к 40 часам обязательных работ. Решение он исполнил, но затем обратился в суд с просьбой провести судебно-генетического экспертизу на предмет его отцовства, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УФССП по Амурской области Виталий Галкин.

Когда экспертиза показала, что амурчанин не является биологическим отцом ребенка, он снова обратился в суд с требованием приостановить выплату алиментов. Иск удовлетворили.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Разводы и алименты
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