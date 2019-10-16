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16.10.2019 10:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уфимку будут судить за истязание четверых детей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Кировский районный суд должен решить судьбу 47-летней уфимки и ее четверых детей, в истязании которых ее обвиняют. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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В надзорном ведомстве уточнили: женщине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следствие считает, что уфимка, начиная с 2009 и по 2018 года, причиняла свои четверым детям, из которых двое приемные, "физические и психические страдания": неоднократно избивала, била их головой об стол и стены, обливала контрастным душем, а также оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды. Также следователи установили: женщина ограничивала детей в еде, запрещала есть все мясное. Следователи связали это с тем, что женщина была адептом деструктивной оккультной организации и пыталась навязать эти идеи детям.

Известно стало о методах воспитания в этой семье после обращения в правоохранительные органы отца детей уфимки, который жил отдельно. Сейчас мужчина забрал сына с дочерью к себе, а приемных детей передали под временную опеку матери обвиняемой. Последний факт прокуратура оспаривает в судебном порядке, также как и решение об их усыновлении.

Обвиняемая своей вины не признает.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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