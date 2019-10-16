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16.10.2019 17:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек

Текст: Антон Валагин
Фото: ГУ МЧС РФ по Чувашской Республике Фото: ГУ МЧС РФ по Чувашской Республике
Фото: ГУ МЧС РФ по Чувашской Республике

Двадцать шесть человек получили травмы в ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах. Среди пострадавших семеро несовершеннолетних, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов

Авария произошла в 14.38 на проспекте Тракторостроителей. Троллейбус с пассажирами врезался в фонарный столб.

- Со слов водителя, он внезапно перестал чувствовать ногу и не смог нажать на тормоз. Водителю 22 года, - рассказали в пресс-службе республиканского МВД..

На месте ДТП работали два экипажа МЧС, девять карет скорой помощи и две бригады психологов. Все пострадавшие доставлены в больницы Чебоксар.

- На первый взгляд, травмы у них незначительные, ушибы. Но более точный диагноз поставят врачи, - сообщили полицейские.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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