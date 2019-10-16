В Оренбуржье оптимизировали структуру правительства

В среду Законодательное собрание Оренбуржья утвердило новую структуру правительства региона. Оно будет состоять из 14 министерств, трех департаментов, двух инспекций, четырех комитетов и представительства Оренбургской области в правительстве РФ.

Соответствующее предложение губернатора области Дениса Паслера поддержало большинство региональных законодателей - за него проголосовали 39 депутатов.

Для оптимизации работы органов исполнительной власти решено создать три новых министерства: промышленности и энергетики, цифровой экономики, региональной и информационной политики. А два ведомства будут упразднены: функции министерства лесного и охотничьего хозяйства передадут минприроды, министерство внутреннего государственного контроля реорганизовано в комитет.

Преобразованы министерства культуры и внешних связей, а также физической культуры, спорта и туризма. Внешние связи и туризм теперь будет курировать минэкономразвития, сферу торговли - минсельхоз, транспорта - минстрой области.

- Главное - не то, как называются органы власти, а те цели, которые они призваны решать на благо региона и на благо оренбуржцев. На этом должны быть сосредоточены усилия всех - и представителей исполнительной власти, и депутатского корпуса, и муниципального руководства. Только при условии взаимодействия всех ветвей и уровней власти будут результаты, - подчеркнул Денис Паслер.

Кроме того, областной парламент одобрил кандидатуру Сергея Балыкина, внесенную главой региона на должность первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства региона.