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16.10.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области найден убитым ресторанный певец

Текст: Наталья Саванкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Громкое убийство произошло в Сызрани Самарской области, где обнаружили обожженное тело 36-летнего мужчины с проломленной головой. Погибшим оказался некогда известный в городе артист, выступавший в ресторанах и увеселительных заведениях.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
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- В последнее время он вел асоциальный образ жизни. В ходе распития спиртных напитков у монастыря собутыльник нанес ему удар по голове кирпичом, а затем попытался поджечь, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

Потерпевший был госпитализирован, но позже скончался от травмы головы. В причинении ему тяжелых увечий подозревается 44-летний бездомный.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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