В Самарской области найден убитым ресторанный певец

Громкое убийство произошло в Сызрани Самарской области, где обнаружили обожженное тело 36-летнего мужчины с проломленной головой. Погибшим оказался некогда известный в городе артист, выступавший в ресторанах и увеселительных заведениях.

- В последнее время он вел асоциальный образ жизни. В ходе распития спиртных напитков у монастыря собутыльник нанес ему удар по голове кирпичом, а затем попытался поджечь, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

Потерпевший был госпитализирован, но позже скончался от травмы головы. В причинении ему тяжелых увечий подозревается 44-летний бездомный.