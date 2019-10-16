Новости

Видео: грузовик на полном ходу потерял задний мост 10:40
В Барнауле дикие лисицы помешали посадке самолета 10:37
В Якутии напавший с лопатой на полицейского депутат отделался штрафом 10:26
СМИ: Швеция перепутала сигнал с метеобуя с российской подлодкой 10:25
Ученые озвучили неожиданные последствия глобального потепления 10:18
В Кирове признали вменяемой мать девочки, умершей от голода 10:13
В Сочи произошел крупный пожар на территории воинской части 10:10
Жительница Башкирии напала на фельдшера скорой помощи с арматурой 10:02
Стали известны подробности массового убийства полицейских в Мексике 09:46
Из колонии под Красноярском сбежал осужденный за убийство 09:45
Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР 09:35
В Красноярске арестовали второго подозреваемого в жестоком избиении 09:35
Kia выпустит кроссовер меньше и дешевле Seltos 09:30
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на моторикше 09:17
Сафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной 09:16
В Приморье раненные рыбаками из КНДР пограничники вернулись на службу 08:50
В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти 08:48
Каспийская флотилия вышла в море на контрольные стрельбы 08:45
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей 08:28
УАЗ кардинально изменит интерьер автомобилей: первые изображения 08:02
В Роскачестве дали советы по выбору розового вина 08:00
Нурмагомедов рассказал о желании завершить карьеру 07:31
Летевший из Дели в Москву аэробус экстренно сел в Ташкенте 07:25
Врач объяснил, о чем сигнализирует "ком в горле" 07:10
В Якутии два человека погибли при пожаре 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
16.10.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Башкирии напала на фельдшера скорой помощи с арматурой

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

23-летняя жительница города Октябрьский стала фигурантом уголовного дела по статье "Побои" за то, что избила железной палкой пришедшего по ее вызову фельдшера скорой медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В Иркутске пациент ранил врача "скорой"

Известно о произошедшем стало после того, как медик обратился в полицию с заявлением. По словам фельдшера, он поехал на очередной вызов по указанному адресу, где его встретили пьяные молодые люди: парень и девушка, которая жаловалась на сильную головную боль. Медик не смог спокойно осмотреть пациентку, так как ему мешал молодой человек, который вел себя агрессивно и, несмотря на просьбу не мешать, набросился на врача. Когда фельдшер оттолкнул парня, пациентка схватила металлическую палку и несколько раз ударила ею медика по голове. А затем не давала ему выйти из квартиры, брызгая дезодорантом в лицо.

Помог уйти фельдшеру участковый полиции. У фельдшера зафиксировали ушиб головы и ссадины на лице. Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Нападения на медиков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ
Названо условие вывода военных Турции из Сирии
Байден предcказал распад НАТО при Трампе
Путин получил черный пояс в ОАЭ