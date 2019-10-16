Жительница Башкирии напала на фельдшера скорой помощи с арматурой

23-летняя жительница города Октябрьский стала фигурантом уголовного дела по статье "Побои" за то, что избила железной палкой пришедшего по ее вызову фельдшера скорой медпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Известно о произошедшем стало после того, как медик обратился в полицию с заявлением. По словам фельдшера, он поехал на очередной вызов по указанному адресу, где его встретили пьяные молодые люди: парень и девушка, которая жаловалась на сильную головную боль. Медик не смог спокойно осмотреть пациентку, так как ему мешал молодой человек, который вел себя агрессивно и, несмотря на просьбу не мешать, набросился на врача. Когда фельдшер оттолкнул парня, пациентка схватила металлическую палку и несколько раз ударила ею медика по голове. А затем не давала ему выйти из квартиры, брызгая дезодорантом в лицо.

Помог уйти фельдшеру участковый полиции. У фельдшера зафиксировали ушиб головы и ссадины на лице. Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы.