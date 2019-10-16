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16.10.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае возбудили дело об истязании детей в приемной семье

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

В Алтайском крае возбудили уголовное дела на 62-летнюю женщину, которая истязала шестерых детей, находившихся у нее под опекой.

В Красноярском крае опекуншу заподозрили в истязании ребенка

Эта история несколько лет тянулась в селе Старокопылово Заринского района. С осени 2015 года и до поздней весны 2019-го женщина применяла к детям физическое и психическое насилие. Приемная мамаша принуждала работать детей за еду,  несговорчивых била и обещала отправить в "психушку". Ребятишки жаловались на действия взрослой и неоднократно обращались в органы опеки. Однако, как сообщили в СУ СК по Алтайскому краю, должностные лица никаких действенных мер не предпринимали.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Людмила Рязанцева.

Горе-опекунше грозит от трех до семи лет лишения свободы (правда, чаще всего подобные дела заканчиваются условными сроками). А детей наконец-то забрали из опекунской семьи. Начата доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

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