Новосибирские реставраторы восстановили советский истребитель "Чайка"

Советский истребитель И-153 "Чайка" восстановили специалисты из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и фирмы "Авиареставрация".

Как рассказали в пресс-службе вуза, модель будет установлена в качестве экспоната музея в Верхней Пышме.

Самолет, выпущенный в начале 1930-х годов в ОКБ Поликарпова, воссоздан под руководством профессора кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ, доктора технических наук Владимира Бернса. Конструктивно "Чайка" представляет собой полутораплан и один из немногих бипланов с убирающимся шасси. Он сыграл важную роль в боях при Халкин-Голе, а также в начале Великой Отечественной войны.

- Мы восстановили до летного состояния три "Чайки", - говорит Владимир Бернс. - Этот, четвертый, самолет был найден в начале 90-х годов в Тверской области или в Карелии. Он восстановлен только в виде макета, то есть в воздух самостоятельно не поднимется. Но более 80 процентов его деталей - оригинальные металлические, основная часть принадлежала самолету с бортовым номером 75.

По словам специалиста, у машин, которые реставрируются с прицелом на дальнейшие полеты, заменяют гораздо больший процент "родных" деталей, которые, как правило, не щадит время. Они попросту теряют функциональность и мастера создают на их основе современную замену. Корпус данного самолета был также изъеден коррозией вследствие того, что сбитый истребитель долгое время пролежал в болоте.