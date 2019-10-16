В Абакане простились с погибшим в ДТП мэром

В столице Хакасии похоронили трагически погибшего мэра города Николая Булакина.

Как сообщает официальный сайт администрации города, из-за огромного количества людей, желающих отдать дань памяти градоначальнику, церемонию прощания в Драмтеатре имени Лермонтова пришлось продлить с 9 утра до 14.00.

В Абакане сегодня объявлен день траура: часть центральных улиц перекрыта для движения транспорта, троллейбусы многих маршрутов не вышли на линии. Булакин возглавлял город на протяжении последних 24 лет и оставил о себе хорошую память - жители Абакана переизбирали его на должность мэра пять раз - в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах. В 2003 году Николай Булакин удостоился медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Николая Булакина похоронили у стен храма Святых равноапостольных Константина и Елены.

Напомним, глава Абакана погиб днем 14 октября 2019 года в ДТП на трассе близ Минусинска в Красноярском крае. По предварительной версии, из-за сердечного приступа мэр потерял управление и вылетел с дороги. Николаю Булакину было 66 лет.