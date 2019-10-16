В Красноярске арестовали второго подозреваемого в жестоком избиении

Центральный районный суд Красноярска на два месяца арестовал и второго подозреваемого в избиении мужчины до смерти, сообщает ТАСС. Ранее был арестован его сообщник, с которым, по версии следствия, они совершили преступление.

Напомним, судебное заседание прошло сегодня утром в закрытом режиме. Тем не менее известно - в ходе заседания судья заявил, что один из подозреваемых в момент совершения преступления находился под воздействием наркотиков.

Фигурантов дела подозревают в преступлении по части 1 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжелого вреда здоровью"). Однако, по заявление сотрудников СК, дело могут переквалифицировать по статье 105 ("Убийство").

Как ранее сообщала "РГ", преступление было совершено в ночь с 14 на 15 сентября. У подозреваемых произошел конфликт с 30-летним мужчиной. Они приехали к нему домой, избили его, снимая происходящее на камеру. Через три недели пострадавший скончался.