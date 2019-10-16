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16.10.2019 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Центральный районный суд Красноярска арестовал одного из подозреваемых в жестоком избиении 30-летнего биатлониста, повлекшего смерть потерпевшего.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто

Как сообщает РИА Новости, судья в ходе судебного заседания избрал для одного из подозреваемых меру пресечения - арест. Заседание началось в 11.30 по местному времени (7.30 по Москве), и еще продолжается. На скамье - оба фигуранта скандального "кровавого видео", причем, по ходатайству прокурора, суд проходит в закрытом режиме.

Напомним, что само преступление произошло в ночь с 14 на 15 сентября. Двое ранее судимых молодых людей - один из которых - сын главы поселкового совета райцентра Емельяново и адвоката - поссорились с 30-летним Дмитрием Сисигиным. После чего злоумышленники приехали к нему домой и жестоко избили. Через три недели потерпевший скончался от отека мозга. Саму расправу подозреваемые сняли на видео и выложили в сеть.

Все это время оба были на свободе, под подпиской о невыезде. После смерти потерпевшего и из-за широкого общественного резонанса оба фигуранта дела были задержаны полицией.

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