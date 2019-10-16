В Новосибирске возбудили уголовное дело о взрыве в центре вирусологии

Следователи возбудили уголовное дело о взрыве в новосибирском научном центре вирусологии "Вектор". Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Взрыв произошел во время ремонтных работ, которые одна из организаций проводила по договору подряда. По версии следствия, при этом были допущены множественные нарушения требований безопасности. Капитальный ремонт помещений лабораторного корпуса "Вектора" на пятом этаже начался еще 7 августа, но 16 сентября, после ЧП был приостановлен. В ближайшее время следственная экспертиза покажет, что стало причиной возгорания.

Пока известно лишь, что около 17.00 по местному времени произошел хлопок газа при проведении лакокрасочных работ, после чего возник пожар. Один из рабочих получил серьезные ожоги. Несущие конструкции здания при этом не пострадали, угрозы для населения не возникло.