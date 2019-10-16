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16.10.2019 14:53
Проект: В регионах

В Омске готовят к открытию новый детский сад

Строительство детского сада на улице Лисицкого в Омске перешло в завершающую стадию. Каркас нового двухэтажного строения площадью 2600 квадратных метров полностью готов. Установлены все оконные и дверные конструкции.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

К зданию подведены наружные инженерные сети. В настоящий момент завершается монтаж кровельного покрытия - степень готовности кровли составляет 95 процентов. Одновременно внутри помещений полным ходом идут отделочные работы.

До наступления холодов предстоит завершить благоустройство территории и установить малые архитектурные формы на прогулочных площадках.

Сейчас строители готовят основание под дорожное покрытие. На следующей неделе проезды и подходы к детскому саду заасфальтируют. Параллельно здание подключат к теплоснабжению. По словам представителя подрядной организации, в проектной документации сделан акцент на сберегающие технологии. С этой целью дополнительно утеплен весь фасад, а также чердачные перекрытия нового социального объекта.

- Детский сад строится по проекту, который включен в реестр эффективной проектной документации. В нем учтены все требования к безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Здесь применяются самые современные строительные технологии и материалы. В настоящее время степень готовности объекта составляет 80 процентов, - сообщила начальник отдела контроля за ходом возведения социальных объектов департамента строительства администрации Омска Елена Небосенко.

Детский сад на улице Лисицкого рассчитан на 101 ребенка. Создается объект в рамках национального проекта "Образование". Финансирование строительства осуществляется из трех источников - федерального, регионального и муниципального бюджетов. Стоимость проекта составляет 86 миллионов рублей.

- Качество работ строго контролируется на всех этапах, начиная с подготовки стройплощадки и заканчивая внутренней отделкой помещений. Стройконтроль осуществляют специалисты ОАО "Омский СоюзДорНИИ", - пояснили в мэрии.

По контракту, ввод здания в эксплуатацию запланирован на конец декабря этого года. Сразу после процедуры лицензирования, в 2020 году юные омичи и их родители отметят новоселье.

Стоит отметить, что в рамках реализация государственной программы "Развитие образования" в этом году на территории Омска осуществляется строительство четырех детских садов на 538 мест.

Между тем

В детском саду №7 открылась новая ясельная группа. Всего на ремонт помещения выделено более одного миллиона рублей. В ближайшее время дополнительные группы на 498 мест для детей до трех лет появятся еще в 24 детских садах Омска.

- Дополнительные места организованы на средства областного и городского бюджетов. В этом году на эти цели направлено 26,6 миллиона рублей. В целом на 2019-2020 учебный год в детских садах Омска укомплектовано 310 групп на 6 200 мест для детей раннего возраста, - сообщила заместитель директора департамента образования мэрии Татьяна Сливко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Омска

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