На улицы Пятигорска вышел "Поэтический трамвай"

К 205-му юбилею великого русского поэта Михаила Лермонтова в Пятигорске в среду утром на городской маршрут вышел "Поэтический трамвай". Он будет курсировать по столице СКФО сегодня до 16 часов.

Как рассказали в пресс-службе администрации Пятигорска, в салоне городского транспорта установлен микрофон, в который поэты Кавказских Минеральных вод могут читать стихотворения для всех пассажиров.

"Тема проекта: "Поэт на Кавказе". Принять участие в нем могут авторы-поэты и чтецы от семи до 70 лет. Маршрут трамвая проходит через микрорайон Белая Ромашка, микрорайон "Квартал", центр города", - отметили в пресс-службе городской управы.

Проект призван повысить интерес к литературе у горожан и гостей любого возраста, а также напомнить об истории Пятигорска. Здесь Михаил Лермонтов бывал неоднократно и погиб на дуэли в 1841 году от руки отставного майора Николая Мартынова.