Новости

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС 18:11
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
В Новороссийске спасли проглотившего 10-рублевую монету ребенка 17:13
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда 17:02
СМИ: Английские ученики все чаще приносят в школу оружие 16:57
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики 16:55
Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции 16:51
В Самарской области найден убитым ресторанный певец 16:50
Долги Подмосковья перед Газпромом упали до исторического минимума 16:45
Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ 16:40
В Мурманске построят имитацию северного сияния 16:36
Саратовскую больницу проверят после смерти пациентки 16:32
Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
16.10.2019 17:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следком по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело о групповом похищении человека с применением насилия. В этом преступлении подозреваются четверо местных жителей в возрасте 26-37 лет.

Фото: ТАСС
В Красноярске арестовали второго подозреваемого в жестоком избиении

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска. Подозреваемые угрожали мужчине монтировкой, ударили по голове и силой вывели на улицу. Там потерпевшего избили, положили в багажник автомобиля и отвезли на улицу Мира, где привязали к столбу ЛЭП.

По словам подозреваемых, этот мужчина совершал кражи и преступления в отношении женщин. У столба собрались местные жители, они снимали самосуд на видео. В итоге один из очевидцев экзекуции вызвал полицию.

На допросе в региональном СК подозреваемые частично признали вину. Они продолжали настаивать, что таким образом пытались разобраться с незаконопослушным человеком.

- Пока их версия о виновности пострадавшего не нашла подтверждения, но она еще будет проверяться, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь