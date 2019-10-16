На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Следком по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело о групповом похищении человека с применением насилия. В этом преступлении подозреваются четверо местных жителей в возрасте 26-37 лет.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска. Подозреваемые угрожали мужчине монтировкой, ударили по голове и силой вывели на улицу. Там потерпевшего избили, положили в багажник автомобиля и отвезли на улицу Мира, где привязали к столбу ЛЭП.

По словам подозреваемых, этот мужчина совершал кражи и преступления в отношении женщин. У столба собрались местные жители, они снимали самосуд на видео. В итоге один из очевидцев экзекуции вызвал полицию.

На допросе в региональном СК подозреваемые частично признали вину. Они продолжали настаивать, что таким образом пытались разобраться с незаконопослушным человеком.

- Пока их версия о виновности пострадавшего не нашла подтверждения, но она еще будет проверяться, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.