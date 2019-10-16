Прах погибшего воина с почестями похоронили в Новгородской области

Красноармеец Иван Данилов, призванный во время Великой Отечественной войны в ряды Красной армии из Новгородской области, нашел свой последний приют на родной земле. Его останки были с почестями перезахоронены в родном Демянском районе.

Это стало возможным благодаря усилиям поисковиков из отрядов "Долг" и "Вечный огонь" города Киров, которые обнаружили останки бойца в Киришском районе Ленинградской области. Как сообщает управление информационной политики Администрации губернатора Новгородской области, пожелание предать Ивана Данилова земле в деревне Каменная Горка Демянского района высказали его родные - 88-летняя дочь Мария Комарова, а также внуки и правнуки. В торжественной церемонии принимали участие поисковики экспедиции "Долина", отряда "Демянск", а также юнармейцы.

Иван Данилович Данилов родился в деревне Накладец Демянского района в 1898 году, в мае 1943 года был объявлен пропавшим без вести. Поисковики установили, что боец погиб раньше - в январе 1942 года, когда в составе Третьего стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии участвовал во взятии поселка Новые Кириши.