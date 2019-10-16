"Локомотив-Кубань" в третьем туре Еврокубка победил "Лимож"

В среду в третьем туре баскетбольного Еврокубка ПБК "Локомотив-Кубань" на домашнем паркете переиграл французский клуб "Лимож" - 86:75 (20:19, 22:22, 13:17, 31:17). Это вторая победа краснодарских железнодорожников в трех поединках. Лидирует в группе "В" сербский "Партизан", не потерпевший еще ни одного поражения.

Соперники вступили в сезон с похожими задачами: "Лимож" и "Локо" основательно перетряхнули свои составы в желании быстрее вернуть свои позиции - как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Да и к сегодняшнему противостоянию подошли с одинаковых позиций - обе команды имеют по одной виктории в двух матчах Еврокубка, а также синхронно проиграли последние матчи в чемпионате Франции и Единой Лиге.

По тому, как кубанцы лихо начали встречу (два подбора Кулагина на своем щите и результативные быстрые прорывы), показалось, что хозяева настроены весьма решительно. Однако этот порыв очень быстро завершился. Последовали типичные для них в последнее время потери, промахи из выгоднейших ситуаций, снова не пошли дальние броски. И хотя французы тоже не блистали искрометными комбинациями, зато их американский снайпер Винсент Сэнфорд вообще не промахивался (11 очков только в первой четверти) и тащил за собой команду, не давая возможности кубанцам создать хоть какой-либо отрыв - 10:10, 20:19.

А в середине второй четверти уже шоу под щитами центрового гостей Бутсилье (9 подборов) оставляло гостей в игре - 28:28, 15-я минута. Светлым пятном у "Локо" были, пожалуй, "двоечки" в исполнении разыгрывающего Каммингса и форварда Деккера. В третьей четверти центровой сборной России Ивлев все-таки остановил оппонента в споре за подборы, зато у "Лиможа" полетели "трехи" - 55:58, 30-я минута.

Неизвестно, чем бы закончились эти качели, но в стане краснодарцев в заключительной четверти отыскались два героя - высокорослый Алан Уильямс и защитник Виталий Фридзон. Первый раз за разом стал забивать из-под щита, а игрок сборной России, нещадно промахивавшийся в первых трех четвертях, набрал семь очков подряд и фантастически отпахал в защите.

И когда после "трехи" Фридзона и классных действий под чужим кольцом Уильямса счет почти за три минуты до сирены стал 77:71, стало ясно, что "Локо" победу уже не упустит. Так оно и получилось - 86:75, и кубанцы выходят на второе место в своей группе.

Отметим также, что поболеть за южан пришли и два футболиста "Краснодара" - лучший игрок "быков" в сентябре Ари и сербский защитник Урош Спайич. А еще в перерыве на арене отметили день рождения Зубастика - по случаю восьмилетия популярного талисмана баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" ему подарили именной торт.

Самые результативные игроки матча: Уильямс (17 + 5 подборов), Каммингс (14 + 6 передач), Деккер (14 + 6 подборов), Кулагин (9 + 5 подборов), Апич (9) - у ПБК "Локомотив-Кубань"; Сэнфорд (24 + 5 подборов), Кристон (21 + 6 передач), Бутсилье (14 + 9 подборов) - у "Лиможа".

Третий поединок матч в группе "В" "Локомотив-Кубань" проведет 22 октября на выезде против белградского "Партизана".