Начата проверка по факту смерти заключенного в симферопольском СИЗО

В Крыму начата проверка по факту смерти в Симферопольском СИЗО 51-летнего заключенного, который предположительно скончался от инсульта. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

По версии пенитенциарного учреждения, обвиняемому стало плохо в камере СИЗО. Когда к нему пришли сотрудники медицинской части, он находился в бессознательном состоянии.

- Заключенному оказали необходимую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - уточнили в ведомстве. - Проведены реанимационные мероприятия, но спасти обвиняемого не удалось.

В марте скончавшийся гражданин уже жаловался на состояние здоровья и амбулаторно наблюдался в медицинской части СИЗО, получая необходимое лечение. При этом никаких претензий к качеству медицинской помощи у него не было.

Прокуратура начала проверку по факту смерти заключенного, по результатам которой будет принято процессуальное решение.