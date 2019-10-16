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16.10.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Испугался негатива?

Новороссийский депутат сбил на "зебре" 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 233(7991)
Депутат Городской думы Новороссийска, гендиректор футбольного клуба "Черноморец" и известный в прошлом игрок Виталий Бут оказался героем громкого скандала. Он на своем авто сбил на нерегулируемом пешеходе школьницу и, даже не вызвав "скорую", исчез с места происшествия.

Этот инцидент произошел днем на центральной улице Героев-Десантников. Сначала в сводке происшествий сообщалось, что некий водитель Land Rover наехал на "зебре" на 11-летнюю девочку.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
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Но вскоре выяснилось, что за рулем дорогой иномарки находился 46-летний Виталий Бут - хорошо известный в городе человек. А в одной из соцсетей опубликовано видео аварии, причем на кадрах видно, как внедорожник на несколько секунд задерживается на перекрестке, а затем исчезает. В Сети появилась еще одна запись, сделанная на мобильный телефон. В ней депутат уверяет прохожую: мол, за рулем находился не он, а его шофер. Более того, отказываясь от каких-либо пояснений, Бут уходит от собеседницы странной шатающейся походкой.

"Скорую помощь" девочке вызвали очевидцы. Школьницу доставили в больницу. Вскоре мать заявила журналистам, что дочь ее чувствует себя хорошо, отделавшись ссадинами и испугом, и никаких претензий к депутату она не имеет....А вот в Городской думе Новороссийска к своему депутату они возникли, как и у многих жителей города.

После резонансного ДТП Виталий Бут подал заявление о добровольном отказе от депутатского мандата

"После резонансного ДТП Виталий Бут подал заявление о добровольном отказе от депутатского мандата. На внеочередном заседании гордумы народные избранники единогласно поддержали этот шаг", - сообщили корреспонденту "РГ" в гордуме.

Правда, свой отказ депутат объяснил "волной негатива", поднятой СМИ и пабликами в соцсетях. Действительно, люди жестко раскритиковали его поведение на дороге. "Таких ничему жизнь не научит, только общественное порицание (которое некоторые называют травлей) и вся сила народного гнева. А по закону такие ответственности не несут..." - пишет один пользователь. "Пешеходный переход виноват в том, что стоит в неположенном месте", "Девочку еще не посадили?" - с едкой иронией замечает другой.

Фото: iStock
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Следствие по этому делу еще продолжается. В отношении депутата составлены сразу несколько материалов: за отказ от медицинского освидетельствования, что приравнивается к алкогольному опьянению, нарушение правил дорожного движения и бегство с места ДТП. Кстати, по решению суда Бут двое суток провел в заключении.

Известно, что в прошлом Виталий Бут - успешный футболист: он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", в составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира 1991 года. С профессиональным футболом связал жизнь и его младший брат, Владимир Бут, который считался специалистами одним из талантливейших спортсменов Европы благодаря сильным выступлениям в высшем дивизионе Германии. Свою карьеру Виталий окончил в 1998 году в тульском "Арсенале", после чего перешел в предпринимательскую сферу.

Мнение

Алексей Сазонов, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов:

- При таких статьях виновника аварии накажут лишь административным штрафом и лишат водительских прав. За оставление пострадавшего в опасности - арест до 15 суток. Но все-таки самый большой удар нанесен по репутации человека. Общественность среагировала бы совсем иначе, если бы сидевший за рулем водитель - депутат ли он или нет - остановился. ДТП - не умышленное преступление, а нарушение по неосторожности, то есть когда человек переоценил свои возможности или не учел дорожную обстановку. Но водитель, в каком бы он ни был состоянии, думаю, мог бы вызвать "скорую помощь" ребенку, а не убегать с места происшествия.

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