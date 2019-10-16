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16.10.2019 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестован закладчик с десятками тысяч доз наркотиков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В городах Саки и Симферополь в результате серии спецопераций задержан 46-летний иностранный гражданин, который создал масштабную криминальную сеть для транспортировки, расфасовки и сбыта наркотиков. По сообщению пресс-службы МВД, подозреваемый организовал сбыт синтетических наркотиков в нескольких городах Крыма с помощью Интернета через более чем 150 тайников.

Фото: УМВД России по Тульской области
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Поймать наркодилера было непросто, поскольку он сбывал порошки всегда дистанционно и через сеть тайников. Тем не менее на его съемной квартире в Симферополе, что одновременно была и перевалочной базой, обнаружены упаковочные материалы, пакеты, контейнеры и пластиковые колбы с запрещенными веществами N-метилэфедрон, мефедрон, метамфетамин, а также другими смесями.

- Общая масса изъятых наркотических и психотропных веществ, включая изъятые из тайников на улицах, превышает два килограмма, что по действующему законодательству считается особо крупным размером, - пояснили в ведомстве. - Таким образом, благодаря полицейским на черный рынок не попали несколько десятков тысяч разовых доз различных видов наркотиков.

Полиция продолжит распутывать клубок наркотической схемы. В этом поможет изъятый у организатора преступного промысла мобильный телефон с сохранившейся криминальной перепиской, с фотографиями мест закладок, а также банковские карты с большими суммами на счетах, поступившими за короткий период времени.

На организатора криминального бизнеса Следственное управление МВД по Республике Крым завело уголовное дело за сбыт и пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Заключенному под стражу на время следствия дилеру грозит срок от 15 до 20 лет колонии плюс крупный штраф.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с наркотиками
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