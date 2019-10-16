В Крыму арестован закладчик с десятками тысяч доз наркотиков

В городах Саки и Симферополь в результате серии спецопераций задержан 46-летний иностранный гражданин, который создал масштабную криминальную сеть для транспортировки, расфасовки и сбыта наркотиков. По сообщению пресс-службы МВД, подозреваемый организовал сбыт синтетических наркотиков в нескольких городах Крыма с помощью Интернета через более чем 150 тайников.

Поймать наркодилера было непросто, поскольку он сбывал порошки всегда дистанционно и через сеть тайников. Тем не менее на его съемной квартире в Симферополе, что одновременно была и перевалочной базой, обнаружены упаковочные материалы, пакеты, контейнеры и пластиковые колбы с запрещенными веществами N-метилэфедрон, мефедрон, метамфетамин, а также другими смесями.

- Общая масса изъятых наркотических и психотропных веществ, включая изъятые из тайников на улицах, превышает два килограмма, что по действующему законодательству считается особо крупным размером, - пояснили в ведомстве. - Таким образом, благодаря полицейским на черный рынок не попали несколько десятков тысяч разовых доз различных видов наркотиков.

Полиция продолжит распутывать клубок наркотической схемы. В этом поможет изъятый у организатора преступного промысла мобильный телефон с сохранившейся криминальной перепиской, с фотографиями мест закладок, а также банковские карты с большими суммами на счетах, поступившими за короткий период времени.

На организатора криминального бизнеса Следственное управление МВД по Республике Крым завело уголовное дело за сбыт и пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Заключенному под стражу на время следствия дилеру грозит срок от 15 до 20 лет колонии плюс крупный штраф.