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16.10.2019 18:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Магистральный газопровод Ялта - Форос - Симферополь полностью обеспечит газом муниципалитеты Ялты. В этом уверен первый заместитель главы администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- Проект строительства магистрального газопровода Ялта - Форос - Севастополь имеет большое значение для Ялты, поскольку в некоторых населенных пунктах частично либо полностью отсутствует газоснабжение, - отметил первый вице-мэр. - Сейчас должно начаться проектирование газопроводов среднего и низкого давления, чтобы к моменту подвода ветки основного газопровода была готова инфраструктура для приема топлива.

Имгрунт добавил, что после этого процесс газификации населенных пунктов южнобережья ускорится.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту строительства участка газопровода высокого давления DN500 "Ялта - Веселое" протяженностью 25,63 километра. Строительство планируется вести за счет средств государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз".

Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай - Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной - проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Веселое". Топливо будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС "Веселое" и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населенных пунктов.

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