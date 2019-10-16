Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь

Магистральный газопровод Ялта - Форос - Симферополь полностью обеспечит газом муниципалитеты Ялты. В этом уверен первый заместитель главы администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- Проект строительства магистрального газопровода Ялта - Форос - Севастополь имеет большое значение для Ялты, поскольку в некоторых населенных пунктах частично либо полностью отсутствует газоснабжение, - отметил первый вице-мэр. - Сейчас должно начаться проектирование газопроводов среднего и низкого давления, чтобы к моменту подвода ветки основного газопровода была готова инфраструктура для приема топлива.

Имгрунт добавил, что после этого процесс газификации населенных пунктов южнобережья ускорится.

Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту строительства участка газопровода высокого давления DN500 "Ялта - Веселое" протяженностью 25,63 километра. Строительство планируется вести за счет средств государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз".

Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай - Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной - проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Веселое". Топливо будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС "Веселое" и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населенных пунктов.