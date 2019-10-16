Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора отмечает 90-летие

В октябре 2019 года отмечает 90-летний юбилей Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

Создание Центра в годы первых пятилеток было связано с задачами здравоохранения: необходима была медицинская служба, которая специализируется на гигиене труда и лечении профессиональных заболеваний рабочих и использовании в целях лечения местных природных ресурсов - минеральных вод, грязей и климата.

С 1929 года ученые Центра занимаются решением проблем охраны труда работающих в металлургии и горно-металлургической отрасли. Научные исследования Центра по оценке риска здоровью населения помогают в проведении профилактических мероприятий в промышленных и экологически неблагополучных территориях Свердловской области и за ее пределами. Специалисты Центра занимаются изучением воздействия токсичных металлов на организм и окружающую среду с 60-х годов XX века. Знания и опыт ученых в области токсикологии и нанотоксикологии признаны не только в России, но и заслужили высокую оценку международного научного сообщества.

В Центре изучают характер и условия труда, их влияние на здоровье, проводят комплексные периодические медицинские осмотры работающего населения. Для людей с профессиональными заболеваниями и иной патологией открыт стационар, оснащенный современным оборудованием для углубленного обследования и восстановительного лечения. Благодаря авторским реабилитационным программам пациенты с хроническими заболеваниями, после травм и операций успешно восстанавливают свое здоровье. В арсенале наших докторов весь спектр передовых методов аппаратной физиотерапии, лечение природными водами и грязелечение, кинезиотерапия под руководством опытных врачей-инструкторов.

С 1929 года ученые Центра занимаются решением проблем охраны труда работающих в металлургии и горно-металлургической отрасли. Фото: Архив ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

В канун своего 90-летия Центр активно развивается: ведется реконструкция и техническое перевооружение, осуществляется строительство нового корпуса. В составе корпуса диагностический, лабораторный и исследовательский блоки, в том числе новая клиника экспериментальных животных. Корпус оснащается уникальным оборудованием.

В связи с юбилейной датой 23-25 октября 2019 г. в Екатеринбурге состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Научное сопровождение деятельности учреждений Роспотребнадзора".

В работе конференции примут участие ученые и специалисты научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений из разных регионов России, руководители и специалисты учреждений Роспотребнадзора, специалисты по охране окружающей и производственной среды, организаторы здравоохранения.

Вопросы, планируемые для рассмотрения на конференции, связаны с развитием научногопотенциала, обнаружением и пресечением вредного воздействия факторов среды обитания на человека. Большое внимание будет уделено проблемам оценки, управления, мониторинга и информирования о рисках для здоровья человека, взаимодействия с социально-ориентированным бизнесом.

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