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16.10.2019 12:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра предложила за контрафакт отказывать в лицензии продавцам алкоголя

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С интересной законодательной инициативой выступили парламентарии думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Они предлагают отказывать в выдаче повторной лицензии тем продавцам алкоголя, кто был уличен в торговле контрафактом - продукцией без маркировки либо с поддельными марками.

Фото: iStock
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Как отметил председатель думы Борис Хохряков, поправки должны ужесточить требования к выдаче лицензии и усилить контроль в розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Депутаты, в частности, предлагают дополнить перечень причин для отказа в выдаче новой лицензии решение об аннулировании предыдущей, если поводом для этого стала торговля поддельными напитками. Это позволит избежать ситуаций, которые сегодня нередки: юрлицо поймали на продаже подделок, бизнесмен лишается лицензии, но вновь получает ее, открывая другое ООО, например. Формально - предприниматель чист и снова может торговать алкоголем. В том числе представляющим опасность для жизни и здоровья людей.

Парламентарии хотят ввести временные ограничения для таких проштрафившихся продавцов, единый срок, в течение которого нельзя подавать заявление на получение лицензии - не менее пяти лет.

"Обоснованность изменений обусловлена также и судебной практикой", - подчеркивают в информационно-аналитическом управлении думы Югры.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Госрегулирование оборота алкоголя
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