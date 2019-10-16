Новости

Экс-баскетболист сборной России осужден на шесть лет 21:00
Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии 20:55
МЧС России резко увеличило штат Центрального аппарата 20:23
В Совфеде сравнили санкции с методами Гитлера 20:18
Подписано соглашение о возведении моста через Волгу в Самарской области 20:14
Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве 20:06
Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца 19:50
Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 19:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Посчитать не пробовали?

Уральский бизнес предлагает притормозить мусорную реформу и установить справедливые нормативы
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса: по его данным, цифры для аналогичных объектов в разных регионах страны отличаются порой в сотни раз. Уральские предприниматели давно поднимают этот вопрос. В письме, которое вице-председатель свердловского отделения "Опоры России" Дмитрий Ханин направил уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области Елене Артюх, предлагается вообще "поставить на паузу" мусорную реформу до того момента, пока не будут разработаны новые справедливые нормативы. А пока вернуться к регулированию 2018 года.

Подробный анализ сложившейся ситуации, сделанный общественниками, занимает несколько страниц. По мнению представителей "Опоры России", многократное (в десятки раз) увеличение платы за услуги регоператоров вызвано неправильным определением объемов накопления мусора. Предприниматели уверены, что расчетные единицы и нормативы накопления ТКО для разных категорий объектов искажены по простой причине - не были проведены предварительные замеры.

Вообще-то для проведения процедуры по всем правилам Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области должна была проделать огромную подготовительную работу: определить категории объектов и расчетные единицы по каждой категории, а затем организовать замеры накопления ТКО - четыре раза, в течение каждого времени года - и проконтролировать их. Конечно, РЭК могла передать кому-то подобные полномочия, но такое решение документально не подтверждено. К тому же оно потребовало бы дополнительного финансирования.

Для торговых павильонов Екатеринбурга нормативы накопления ТКО оказались в восемь раз выше, чем для аналогичных объектов в области, а для мастерских по ремонту обуви, ключей и часов - в 20 раз

- По факту РЭК переложила обязанность проведения замеров на муниципалитеты, - говорит Дмитрий Ханин, - при этом ни расчетные единицы, ни категории объектов не утвердила - просто передала полномочия. Причем еще до утверждения Минстроем РФ соответствующих методических рекомендаций, не определив источники финансирования и порядок контроля. Как можно считать такие замеры достоверными?

Фото: iStock
Минприроды предлагает повысить нормативы по утилизации товаров до 100%

В результате, например, для торговых павильонов Екатеринбурга нормативы накопления ТКО оказались в восемь раз выше, чем для аналогичных объектов в области, для палаток и киосков - в четыре раза, а для мастерских по ремонту обуви, ключей и часов - в 20 раз. Не в пользу Екатеринбурга и сравнение с ближайшими соседями, например с Пермской областью: нормативы в столице Среднего Урала оказались выше пермских в шесть раз для павильонов, в 4,5 - для промтоварных магазинов и в 3,84 - для продовольственных.

По мнению общественников, искаженные цифры привели к обвальному росту расходов предпринимателей и населения, а также создали условия для необоснованного обогащения регоператоров.

Ответы на запросы, направленные редакцией "РГ" в РЭК и администрацию Екатеринбурга, сомнения предпринимателей подтверждают. Так, на просьбу редакции сообщить, какие муниципальные образования провели замеры накопления ТКО и предоставили данные в РЭК, ведомство сообщило, что запрос о предоставлении информации, необходимой для установления нормативов накопления ТКО, был направлен в 89 муниципалитетов региона, ответы пришли из 60-ти. Однако с "проектными нормативами", подготовленными РЭК, все муниципалитеты ознакомились и возражений не высказывали, подчеркивается в ответе органа тарифного регулирования.

- Замеры должна была проводить именно РЭК, у органов местного самоуправления нет таких полномочий, - настаивает между тем Ханин. - По предварительным подсчетам, в регионе предстояло провести 270 тысяч предварительных замеров, подтвержденных ведомостями по всей форме. Где же они?

Фото: Анатолий Вергун/РИА Новости
Почему попытки раздельного сбора мусора терпят неудачу

В комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга "РГ" заверили, что подобные исследования проводили в 2017 году по всем правилам, на что из горбюджета было выделено 400 тысяч рублей. Однако чиновники отказались предоставить какое-либо подтверждение: "Составление протоколов произведенных замеров не предусмотрено", - говорится в официальном ответе редакции.

- Обоснованность начислений действительно вызывает сомнения. Есть подозрение, что замеры не были проведены. В муниципалитетах просто нет для этого достаточного количества средств и специалистов. Возможно, прикинули на глазок и вывели "по средней". Но стоит ли по этой причине останавливать реформу? С этим я не согласна, - рассуждает Елена Артюх.

По ее словам, необходимо оперативно поправить нормативы и тарифы. Но регоператор должен получать достаточно денег на обслуживание свалок и полигонов.

- Экологическая реформа и так запаздывает. Детей в школах учат раздельному сбору мусора, а в быту приходится сваливать все в один контейнер. У нас даже в центре города нет сетчатого ящика для пластика. Поэтому останавливать реформу неправильно, просто надо исправить ошибки, - считает бизнес-омбудсмен.

Экономика Товары и цены Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь