Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса: по его данным, цифры для аналогичных объектов в разных регионах страны отличаются порой в сотни раз. Уральские предприниматели давно поднимают этот вопрос. В письме, которое вице-председатель свердловского отделения "Опоры России" Дмитрий Ханин направил уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области Елене Артюх, предлагается вообще "поставить на паузу" мусорную реформу до того момента, пока не будут разработаны новые справедливые нормативы. А пока вернуться к регулированию 2018 года.

Подробный анализ сложившейся ситуации, сделанный общественниками, занимает несколько страниц. По мнению представителей "Опоры России", многократное (в десятки раз) увеличение платы за услуги регоператоров вызвано неправильным определением объемов накопления мусора. Предприниматели уверены, что расчетные единицы и нормативы накопления ТКО для разных категорий объектов искажены по простой причине - не были проведены предварительные замеры.

Вообще-то для проведения процедуры по всем правилам Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области должна была проделать огромную подготовительную работу: определить категории объектов и расчетные единицы по каждой категории, а затем организовать замеры накопления ТКО - четыре раза, в течение каждого времени года - и проконтролировать их. Конечно, РЭК могла передать кому-то подобные полномочия, но такое решение документально не подтверждено. К тому же оно потребовало бы дополнительного финансирования.

Для торговых павильонов Екатеринбурга нормативы накопления ТКО оказались в восемь раз выше, чем для аналогичных объектов в области, а для мастерских по ремонту обуви, ключей и часов - в 20 раз

- По факту РЭК переложила обязанность проведения замеров на муниципалитеты, - говорит Дмитрий Ханин, - при этом ни расчетные единицы, ни категории объектов не утвердила - просто передала полномочия. Причем еще до утверждения Минстроем РФ соответствующих методических рекомендаций, не определив источники финансирования и порядок контроля. Как можно считать такие замеры достоверными?

В результате, например, для торговых павильонов Екатеринбурга нормативы накопления ТКО оказались в восемь раз выше, чем для аналогичных объектов в области, для палаток и киосков - в четыре раза, а для мастерских по ремонту обуви, ключей и часов - в 20 раз. Не в пользу Екатеринбурга и сравнение с ближайшими соседями, например с Пермской областью: нормативы в столице Среднего Урала оказались выше пермских в шесть раз для павильонов, в 4,5 - для промтоварных магазинов и в 3,84 - для продовольственных.

По мнению общественников, искаженные цифры привели к обвальному росту расходов предпринимателей и населения, а также создали условия для необоснованного обогащения регоператоров.

Ответы на запросы, направленные редакцией "РГ" в РЭК и администрацию Екатеринбурга, сомнения предпринимателей подтверждают. Так, на просьбу редакции сообщить, какие муниципальные образования провели замеры накопления ТКО и предоставили данные в РЭК, ведомство сообщило, что запрос о предоставлении информации, необходимой для установления нормативов накопления ТКО, был направлен в 89 муниципалитетов региона, ответы пришли из 60-ти. Однако с "проектными нормативами", подготовленными РЭК, все муниципалитеты ознакомились и возражений не высказывали, подчеркивается в ответе органа тарифного регулирования.

- Замеры должна была проводить именно РЭК, у органов местного самоуправления нет таких полномочий, - настаивает между тем Ханин. - По предварительным подсчетам, в регионе предстояло провести 270 тысяч предварительных замеров, подтвержденных ведомостями по всей форме. Где же они?

В комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга "РГ" заверили, что подобные исследования проводили в 2017 году по всем правилам, на что из горбюджета было выделено 400 тысяч рублей. Однако чиновники отказались предоставить какое-либо подтверждение: "Составление протоколов произведенных замеров не предусмотрено", - говорится в официальном ответе редакции.

- Обоснованность начислений действительно вызывает сомнения. Есть подозрение, что замеры не были проведены. В муниципалитетах просто нет для этого достаточного количества средств и специалистов. Возможно, прикинули на глазок и вывели "по средней". Но стоит ли по этой причине останавливать реформу? С этим я не согласна, - рассуждает Елена Артюх.

По ее словам, необходимо оперативно поправить нормативы и тарифы. Но регоператор должен получать достаточно денег на обслуживание свалок и полигонов.

- Экологическая реформа и так запаздывает. Детей в школах учат раздельному сбору мусора, а в быту приходится сваливать все в один контейнер. У нас даже в центре города нет сетчатого ящика для пластика. Поэтому останавливать реформу неправильно, просто надо исправить ошибки, - считает бизнес-омбудсмен.