Сафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов опроверг слухи о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной России по футболу.

Он сделал это после матча против молодежной сборной Эстонии, который завершился победой российской команды со счетом 5:0.

По словам Сафонова, он уехал с предыдущего сбора из-за того, что получил повреждение, а не из-за каких-то проблем с тренерским штабом.

"Вся эта информация полный бред: у нас все хорошо, отношения отличные и мы готовы побеждать и идти дальше", - цитирует слова Сафонова пресс-служба РФС.