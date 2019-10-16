СМИ: Английские ученики все чаще приносят в школу оружие

Самурайские мечи, мачете, штыки, нунчаки и огнестрел - вот далеко не полный список запрещенных вещей, изъятых британской полицией у школьников на туманном Альбионе.

По данным СМИ, только с апреля 2018 по август 2019 года при попытке проноса в школы Британии оружия и опасных предметов были пойманы почти 1400 учащихся.

Как выяснилось, грызть гранит науки юные английские школьники предпочитают имея при себе далеко не детский арсенал: ножи, кастеты, топоры и электрошокеры.

И если с хулиганами и подростками-старшеклассниками ситуация еще более-менее понятна, то попытка пройти в начальную школу вооруженной 4-летней девочки всерьез озадачила британских констеблей.

"Насилие в школах - это растущая проблема среди молодого поколения, и мы продолжаем работать вместе с родителями для того, чтобы с ней справится", - пояснила представитель национального совета руководителей полиции Оливия Пинкли.

Тех же, кто непосредственно работает с детьми в учебных заведениях, отмеченная правоохранителями тревожная тенденция не удивляет. Опубликованные полицией цифры "улова" вооруженных школьников удручают, но они отражают растущую проблему в британском обществе, где стало больше доступного оружия, заявил генеральный секретарь Ассоциации учителей школ и колледжей Джефф Бартон.

"Школы стараются сделать все, что они могут, чтобы справиться с этой проблемой, но они не могут сами решить ее. Необходимо вкладывать больше инвестиций нашего общества в безопасность", - отметил Бартон.