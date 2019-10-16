Совет глав правительств СНГ рассмотрит концепцию по цифровому развитию

Приоритетное направление в экономической кооперации стран Содружества - концепция сотрудничества по цифровому развитию общества - будет представлено на заседании Совета глав правительств СНГ в российской столице в конце будущей неделе.

А всего в проект повестки дня 25 октября, уточнил БЕЛТА Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, включено более десятка вопросов. Планируется, что в узком составе главы правительств обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия и по традиции определят дату и место своей следующей встречи.

На заседании в широком формате, пояснил Лебедев, будут рассмотрены концепция в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также стратегия обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ.

По словам руководителя Исполкома, концепция является центральным документом встречи в Москве и по значимости находится на первом месте повестки дня. Предполагается, что с докладом по данной теме выступит министр цифрового развития России Константин Носков.

Ожидается, что на заседании будут согласованы документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, ветеринарии, антимонопольного регулирования, развития радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств.

Традиционно обширный блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ. Кроме того, главы правительств подпишут документы, касающиеся совместного розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на родине.

В белорусской столице, сообщает агентство, в среду проходит очередное заседание Совета полномочных представителей государств Содружества. Его участники обсуждаются итоги ашхабадских заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ и задачи по реализации принятых документов.