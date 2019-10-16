Sikorsky is emphasizing growth capability to stay ahead of evolving threats as it unveils its offering in the U.S. Army’s Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) competition, the Raider-X. https://t.co/3cZpYf8QHR pic.twitter.com/I1aWAH2sK6 — Aviation Week (@AviationWeek) October 14, 2019

В США представили проект скоростного вертолета-разведчика AR40. Его разработали американская компания Karem Aircraft совместно с Northrop Grumman и Raytheon. Планируется, что новая машина заменит списанные разведывательные вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.

Все началось с того, что армия США объявила конкурс на разработку и производство пяти типов новых вертолетов - от легких до тяжелых транспортных, пишет Aviation week. Победитель конкурса должен создать вертолет, который сможет летать на скорости до 380 километров в час.

Весной нынешнего года определили пять компаний, в том числе и Karem Aircraft, с ними заключили контракты на разработку проектов. Защитить их они должны в будущем году.

Проект AR40 предполагает создание машины с одним несущим винтом и толкающим воздушным винтом в хвостовой части. AR40 будет иметь крыло, которое создаст часть подъемной силы в горизонтальном полете.

Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Raider-X. Его предлагают создать по соосной схеме с толкающим воздушным винтом. Bell Helicopter разрабатывает вертолет-разведчик Bell 360 Invictus на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. Его корпус намерены изготавливать с применением технологий малозаметности.

Вертолет соосной схемы с двумя толкающими вентиляторами в хвостовой части показала компания AVX Aircraft. Машина оснащена крылом, которое, как предполагается, будет создавать до 50 процентов подъемной силы при горизонтальном полете. Она будет иметь также цифровую систему электро-дистанционного управления и бортовые системы, выполненные по принципу открытой архитектуры.

Концерн Boeing отказался от публичного показа своего проекта.