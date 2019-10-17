Биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси

Союз биатлонистов России одобрил переход спортсменки из Удмуртии Аделины Сабитовой в сборную Беларуси по биатлону. Правда, уточняет ТАСС, 22-летняя биатлонистка никогда не входила в состав национальной сборной и не представляла Российскую Федерацию на международных стартах.

На последнем чемпионате страны она выступила в одной личной гонке - в спринте, в котором заняла только 44-е место. Теперь смену ее спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), который, как известно, пока наложил мораторий на переходы биатлонистов. Запрет должен быть снят после принятия нового устава организации на конгрессе IBU. Он намечен на 18 октября в Мюнхене.

Стоит добавить, что это не первый случай, когда биатлонисты Союзного государства меняют спортивное гражданство. Годом раньше, напоминают местные источники, в состав сборной РБ из России прибыли Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Инна Костюченко и Никита Лобастов.

Правда, Инна Костюченко уже вернулась обратно в Россию и с нового сезона будет выступать за свою сборную по лыжным гонкам. Также в составе белорусской команды продолжает выступать Сергей Бочарников, который несколько лет назад также приехал из России.