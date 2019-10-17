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17.10.2019,  
12:06
Текст:  Николай Грищенко

Экстремальный маневр: полет МиГ-29 на сверхмалой высоте сняли на видео

В социальных сетях появилось видео пролета истребителя МиГ-29 на предельно низкой высоте над взлетно-посадочной полосой, на которой находились рабочие и обслуживающий персонал. В аннотации к ролику говорится, что воздушный маневр выполняет пилот ВВС Алжира.

Фото: Пресс-служба губернатора Забайкальского края
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Судя по кадрам, истребитель МиГ-29 пролетает на высоте не более шести метров от поверхности, поднимая пыль на ВПП. Видны разбегающиеся люди и удивленные лица технического персонала. В ходе инцидента никто не пострадал, и МиГ-29 начинает набор высоты с последующим заходом на второй круг.

Отметим, что по своим тактико-техническим данным истребители МиГ-29 могут садиться на автомагистрали и грунтовые ВВП. К примеру, летчики оперативно-тактической авиации российской военной авиационной базы Эребуни регулярно отрабатывают подобные маневры. Самолеты успешно садились на дорожное полотно шириной 18 метров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, данные упражнения необходимы, чтобы пилоты могли совершить экстренную посадку самолетов при отключении одного или обоих двигателей или при возникновении других внештатных ситуаций.

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