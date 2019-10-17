Еще один клип Guns N' Roses набрал миллиард просмотров на YouTube

Классический уже, можно сказать, клип на композицию Sweet Child O' Mine некогда топовой американской группы Guns N' Roses набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

На момент написания заметки - впечатляющие 1 000 915 000. И почти 4 000 000 отметок "нравится" - при относительно скромном количестве "дизлайков".

Достижение было лаконично отмечено в официальном Twitter "ганзов".

При этом напомним, что год назад миллиардную отметку преодолел еще более классический ролик группы - на прекрасную November Rain.

Которую на текущий момент посмотрели уже миллиард с четвертью раз.

Sweet Child О' Mine, украшенная знаковым гитарным соло Слэша, - третий сингл с дебютного сенсационного альбома группы Appetite for Destruction 1988 года. И единственный трек "ганзов", поднимавшийся до первой строчки американского чарта.

Баллада November Rain, где Слэш отличился не менее, вышла в 1991-м на Use Your Illusion I, третьей пластинке ВИА.