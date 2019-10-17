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Еще один клип Guns N' Roses набрал миллиард просмотров на YouTube

Рок
    17.10.2019, 13:01
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Классический уже, можно сказать, клип на композицию Sweet Child O' Mine некогда топовой американской группы Guns N' Roses набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

На момент написания заметки - впечатляющие 1 000 915 000. И почти 4 000 000 отметок "нравится" - при относительно скромном количестве "дизлайков".

Достижение было лаконично отмечено в официальном Twitter "ганзов".

При этом напомним, что год назад миллиардную отметку преодолел еще более классический ролик группы - на прекрасную November Rain.

Которую на текущий момент посмотрели уже миллиард с четвертью раз.

Sweet Child О' Mine, украшенная знаковым гитарным соло Слэша, - третий сингл с дебютного сенсационного альбома группы Appetite for Destruction 1988 года. И единственный трек "ганзов", поднимавшийся до первой строчки американского чарта.

Баллада November Rain, где Слэш отличился не менее, вышла в 1991-м на Use Your Illusion I, третьей пластинке ВИА.

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