Фон дер Ляйен не обеспечила формирование комитетов Еврокомиссии

Экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не сможет заступить на должность председателя Еврокомиссии 1 ноября, как планировалось ранее. Европарламент отклонил кандидатов из Франции, Румынии и Венгрии в ведущие комитеты ЕК. Париж усмотрел в этом недоработку фон дер Ляйен. В связи с нарушением графика по формированию руководящих органов на посту руководителя ЕК пока останется Жан Клод Юнкер, сообщает газета Die Presse.

В соответствии с процедурой, Париж, Бухарест и Будапешт должны представить на рассмотрение Европарламента новых кандидатов. Пока же председатель ЕП Давид Сассоли снял вопрос о формировании руководящих органов ЕК с повестки дня, которые поначалу должны быть представлены 23 октября. Новая дата для обсуждения претендентов на высокие должности не обозначена.

По данным экспертов, знакомых с темой, правовой комитет ЕП усмотрел конфликт интересов у деятелей из Венгрии и Румынии, претендующих на работу в Еврокомиссии. Соответственно, кандидат от Франции Сильвия Гулар не прошла проверку, так как в отношении ее проводится расследование о якобы нарушении правил найма на работу помощника.

Президент Эмманюэль Макрон выразил по этому поводу разочарование и возложил на Урсулу фон дер Ляйен ответственность за предвзятое отношение к французскому кандидату, пишет Bild. По всей вероятности, неясная ситуация с утверждением комиссий ЕК продлится до конца ноября. Очередное заседание Европарламента должно состояться в период с 25 по 28 ноября. Напомним, Еврокомиссия отвечает за законодательные предложения и соблюдение законодательства ЕС. Каждое государство Евросоюза может направить представителя в высшие органы. Впервые Еврокомиссию возглавит женщина в лице немецкого представителя Урсулы фон дер Ляйен.