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17.10.2019 15:41
Рубрика: Спорт

"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы

Текст: Артур Нанян
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Капитан сборной России Артем Дзюба зимой может перейти в миланский "Интер". Об этом сообщает портал ilgiornale.it.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Артем Дзюба: "Буду безумно горд, если обойду по голам Кержакова"

Руководство итальянского клуба занято поисками форварда после того, как тяжелую травму получил новичок "нерадзурри" Алексис Санчес. По последним данным, чилиец выбыл на 2-3 месяца.

В качестве замены Санчесу "Интер" рассматривает Марио Манджукича, Оливье Жиру и Дзюбу. По информации итальянских СМИ, наиболее выгодным клуб считает вариант с Артемом, поскольку его контракт с "Зенитом" истекает уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "сине-бело-голубых" во всех турнирах 15 встреч и забил в них семь мячей.

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