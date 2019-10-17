"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы

Капитан сборной России Артем Дзюба зимой может перейти в миланский "Интер". Об этом сообщает портал ilgiornale.it.

Руководство итальянского клуба занято поисками форварда после того, как тяжелую травму получил новичок "нерадзурри" Алексис Санчес. По последним данным, чилиец выбыл на 2-3 месяца.

В качестве замены Санчесу "Интер" рассматривает Марио Манджукича, Оливье Жиру и Дзюбу. По информации итальянских СМИ, наиболее выгодным клуб считает вариант с Артемом, поскольку его контракт с "Зенитом" истекает уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за "сине-бело-голубых" во всех турнирах 15 встреч и забил в них семь мячей.