Закон Красноярского края от 16 октября 2019 года № 8-3069 "О Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края"

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) регулирует отдельные отношения, связанные с созданием и деятельностью унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края" (далее - Фонд).

Статья 2. Порядок создания Фонда

1. Фонд создается Правительством края в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом, и (или) завершения строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.

2. Фонд является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда.

3. Учредителем Фонда является Красноярский край в лице Правительства края. Отдельные функции и полномочия учредителя Фонда осуществляет уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти края в области градостроительной деятельности в пределах своей компетенции.

Статья 3. Управление Фондом

1. Фонд действует на основании устава, утверждаемого Правительством края.

2. Состав высшего коллегиального органа, коллегиального исполнительного органа и попечительского совета Фонда утверждается Правительством края.

Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобождается от должности Правительством края.

3. План деятельности Фонда, финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда, в том числе смета административно-хозяйственных расходов, штатное расписание Фонда, размер фонда оплаты труда работников Фонда утверждаются органом исполнительной власти края в области градостроительной деятельности.

Статья 4. Финансирование текущей деятельности Фонда

Финансирование текущей деятельности Фонда осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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