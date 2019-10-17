Закон Красноярского края от 16 октября 2019 года № 8-3110 "О внесении изменения в Закон края "О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества"

Статья 1

Внести в Закон края от 16 декабря 2014 года № 7-3015 "О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества" (Наш Красноярский край, 2014, 24 декабря; 2016, 23 марта, 30 марта; 2018, 25 июля) изменение, дополнив его статьей 3.1 следующего содержания:

"Статья 3.1. Предоставление единовременной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году

В 2020 году к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов размер единовременной денежной выплаты, установленной подпунктом "б" пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 3000 рублей.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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