Министр по делам Окинавы посетил скандальный храм Ясукуни

Министр по делам Окинавы и северных территорий посетил синтоистский храм Ясукуни, где сейчас проходят осенний ритуальный праздник. Это первое посещение храма членом кабинета министров за два года.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался от посещения храма, прислав ритуальное подношение, передает РИА Новости.

Напомним, что расположенный в столичном Токио храм Ясукуни пользуется неоднозначной репутацией. В святилище поклоняются не богам, а душам павших японских воинов. Там хранятся списки солдат, которые погибли во время всех войн за Японию. Среди святых есть и преступники, приговоренные Токийским трибуналом к смертной казни.

Храм Ясукуни периодически посещают японские политики первой величины, в том числе премьер-министр страны Синдзо Абэ и члены правительства. Представители властей также направляют синтоистскому святилищу ритуальные подношения. Такие действия вызывают протесты в Китае, КНДР и Южной Корее, которые серьезно пострадали во время японской оккупации в период Второй мировой войны. В странах Азии данный храм ассоциируется с японским милитаризмом.