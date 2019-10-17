На Филиппинах пять человек стали жертвами землетрясения

В результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао погибли пять человек. Еще 77 местных жителей получили травмы.

Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти. По их данным, 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду днем. По данным специалистов, его эпицентр располагался в семи километрах от населенного пункта Колумбио, пишет РИА Новости.