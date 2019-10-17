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Рубрика: В мире

На Филиппинах пять человек стали жертвами землетрясения

Поврежденные здания в Дигосе, провинция Давао-дель-Сур, Филиппины, 17 октября 2019 г. Фото: AP Photo Поврежденные здания в Дигосе, провинция Давао-дель-Сур, Филиппины, 17 октября 2019 г. Фото: AP Photo
Поврежденные здания в Дигосе, провинция Давао-дель-Сур, Филиппины, 17 октября 2019 г. Фото: AP Photo

В результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао погибли пять человек. Еще 77 местных жителей получили травмы.

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Калифорнии

Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти. По их данным, 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду днем. По данным специалистов, его эпицентр располагался в семи километрах от населенного пункта Колумбио, пишет РИА Новости.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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